Ландо Норрис: «В глубине души думаю, остаться или уйти, но уверенность в «Макларене» возрастает с прогрессом»

Теги Макларен Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис признался, что иногда задумывается об уходе из «Макларена».

В то же время прогресс, достигнутый в последние недели, убеждает британца в том, что он сможет бороться за победы и титулы в родной команде.

«Я хочу выигрывать гонки за «Макларен», хочу побеждать в «папайе», завоевывать титулы. Я хочу достичь успеха и реализовывать свои цели с «Маклареном». Я настраивался на это с тех пор, как пришел в команду, с начала выступлений в «Формуле-1».

В этом плане я лоялен. Команда дала мне шанс в «Формуле-1», и я хочу принести ей успех. Было бы классно пройти долгий путь от больших проблем, которые команда испытывала, когда я только пришел, к борьбе за титулы и победы. История, которую будет приятно вспомнить через десять, 20 лет.

Однако в глубине души есть нетерпение, я думаю: «Остаться здесь еще на несколько лет или пришло время для чего-то нового?» Но чем большего мы достигаем, как в последние недели, тем возрастает уверенность в решении остаться до 2025 года и в том, что мы способны вместе достичь целей.

Думаю, [фанаты] должны быть очень рады, что мы не сражаемся за 18-е и 19-е места. Я очень счастлив. Пусть сейчас мы позади «Мерседеса», я все равно очень и очень доволен прогрессом», – сообщил Норрис.

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3 комментария

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Ахахах. А куда он собрался? Ну если в РБ Переса выгоняют, то возможно. В Феррари и Мерседесе ему места нет, все остальные команды на понижение.
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лучше вариантов на данный момент нет. Просит зп поднять
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Ответ Великий Алонсо
Ахахах. А куда он собрался? Ну если в РБ Переса выгоняют, то возможно. В Феррари и Мерседесе ему места нет, все остальные команды на понижение.
Надеюсь останется в Макларен, в РБ ему не надо, хоть и друзья с Максом
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