Шарль Леклер: «В двух-трех последних гонках «Феррари» действительно стала лучше работать с шинами»

Пилот « » поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Бельгии.

Леклер признал, что несмотря на положительную тенденцию на последних Гран-при, пока рано говорить о том, что «Феррари» удалось решить проблему повышенного износа шин, от которой команда страдала на протяжении большей части первой половины сезона.

«Думаю, об этом пока слишком рано говорить, но в двух-трех последних гонках мы действительно стали лучше работать с шинами. И износ шин явно не был той причиной, по которой в Бельгии мы финишировали настолько далеко от «Ред Булл». Соперники просто оказались быстрее.

Но вот если говорить о работе с шинами, то износ покрышек в гонке не был сильным. Да и относительно «Мерседеса» позади мне удавалось контролировать и свой темп, и работу с шинами.

Так что в этом отношении все выглядело неплохо. Хотя нам все равно нужно следить за ситуацией, потому что иногда, особенно в крайне специфических условиях, мы порой можем выпасть из оптимального рабочего окна настроек, и вот тогда у нас начинаются очень серьезные проблемы», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен облетел всех и с 6-го места, «Макларен» гениально спас гонку под дождем