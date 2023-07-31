Шарль Леклер: «В двух-трех последних гонках «Феррари» действительно стала лучше работать с шинами»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Бельгии.

Леклер признал, что несмотря на положительную тенденцию на последних Гран-при, пока рано говорить о том, что «Феррари» удалось решить проблему повышенного износа шин, от которой команда страдала на протяжении большей части первой половины сезона.

«Думаю, об этом пока слишком рано говорить, но в двух-трех последних гонках мы действительно стали лучше работать с шинами. И износ шин явно не был той причиной, по которой в Бельгии мы финишировали настолько далеко от «Ред Булл». Соперники просто оказались быстрее.

Но вот если говорить о работе с шинами, то износ покрышек в гонке не был сильным. Да и относительно «Мерседеса» позади мне удавалось контролировать и свой темп, и работу с шинами.

Так что в этом отношении все выглядело неплохо. Хотя нам все равно нужно следить за ситуацией, потому что иногда, особенно в крайне специфических условиях, мы порой можем выпасть из оптимального рабочего окна настроек, и вот тогда у нас начинаются очень серьезные проблемы», – рассказал Леклер.

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2 комментария

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Фредерик Вассёр
Толку с этого ноль.
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Рнпрл Аари
Да шины работают не хуже чем у остальных топов практически. В квалификации тоже все приемлемо. Осталось нарастить гоночный темп
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