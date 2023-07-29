Льюис Хэмилтон о столкновении с Пересом: «Это был гоночный инцидент, в нем не было ничего преднамеренного»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Бельгии.
Хэмилтон не согласился со штрафом, который получил за столкновение с Серхио Пересом – по мнению Льюиса, это был гоночный инцидент.
«Перес ехал довольно медленно, он взял слишком широко и медленно ехал в 14-м повороте. Мне удался отличный выход из поворота, я поравнялся с ним больше чем на полкорпуса, наши болиды ехали бок о бок, и в итоге мы столкнулись.
В общем и целом, это был гоночный инцидент – естественно, в нем не было ничего преднамеренного, – но стюарды увидели все иначе.
Условия на трассе были очень сложными, мы старались как могли. Хотя между четвертым и седьмым местом в спринте не такая большая разница, очков все равно дают немного.
Что касается перспектив в гонке, то в целом у нас был неплохой темп. Завтра я стартую третьим, впереди меня одна «Феррари» и Перес, так что я надеюсь, что смогу побороться с ними. В какой-то момент Ферстаппен пронесется мимо, я же постараюсь опередить обе «Феррари» и удержать из позади», – рассказал Хэмилтон.
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