Льюис Хэмилтон о столкновении с Пересом: «Это был гоночный инцидент, в нем не было ничего преднамеренного»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Бельгии.

Хэмилтон не согласился со штрафом, который получил за столкновение с Серхио Пересом – по мнению Льюиса, это был гоночный инцидент.

«Перес ехал довольно медленно, он взял слишком широко и медленно ехал в 14-м повороте. Мне удался отличный выход из поворота, я поравнялся с ним больше чем на полкорпуса, наши болиды ехали бок о бок, и в итоге мы столкнулись.

В общем и целом, это был гоночный инцидент – естественно, в нем не было ничего преднамеренного, – но стюарды увидели все иначе.

Условия на трассе были очень сложными, мы старались как могли. Хотя между четвертым и седьмым местом в спринте не такая большая разница, очков все равно дают немного.

Что касается перспектив в гонке, то в целом у нас был неплохой темп. Завтра я стартую третьим, впереди меня одна «Феррари» и Перес, так что я надеюсь, что смогу побороться с ними. В какой-то момент Ферстаппен пронесется мимо, я же постараюсь опередить обе «Феррари» и удержать из позади», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось в спринте на Гран-при Бельгии: редчайший вылет Алонсо, Хэмилтон выбил «Ред Булл» и получил спорный штраф

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dw4xbhdgb8
Ответ Мадина Уйгурова
Да у тебя и против Макса в Британии в 2021 был гоночный инцидент, и с Алонсо год назад. Семикратный мастер по ударам в борта других машин последнее время и главное никогда не признает
Мадина опять написала чушь. Это уже классика
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1382
Ответ dw4xbhdgb8
Мадина опять написала чушь. Это уже классика
ты эту классику давно уже переплюнул
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий