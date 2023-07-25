У «Ред Булл» 22 пит-стопа быстрее 2 секунд, у всех остальных команд «Ф-1» – 5
«Формула-1» поделилась статистикой по наиболее стремительным пит-стопам.
На Гран-при Венгрии пилота «Ред Булл» Серхио Переса обслужили за 1,98 секунды.
Это первый пит-стоп быстрее двух секунд в нынешнем сезоне и 27-й в истории. 22 раза такие остановки проводил «Ред Булл», трижды – «Уильямс», по одному разу – «Феррари» и «Макларен».
Рекордный пит-стоп также на счету «Ред Булл»: на Гран-при Бразилии-2019 Макса Ферстаппена переобули за 1,82 секунды.
Пит-стоп быстрее 2 секунд – редчайший в новой «Ф-1». Теперь он удается раз в год
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