У «Ред Булл» 22 пит-стопа быстрее 2 секунд, у всех остальных команд «Ф-1» – 5

« » поделилась статистикой по наиболее стремительным пит-стопам.

На Гран-при Венгрии пилота «Ред Булл» обслужили за 1,98 секунды.

Это первый пит-стоп быстрее двух секунд в нынешнем сезоне и 27-й в истории. 22 раза такие остановки проводил « », трижды – « », по одному разу – « » и «Макларен».

Рекордный пит-стоп также на счету «Ред Булл»: на Гран-при Бразилии-2019 Макса Ферстаппена переобули за 1,82 секунды.

Пит-стоп быстрее 2 секунд – редчайший в новой «Ф-1». Теперь он удается раз в год