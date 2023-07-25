У «Ред Булл» 22 пит-стопа быстрее 2 секунд, у всех остальных команд «Ф-1» – 5

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Бразилии Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Формула-1» поделилась статистикой по наиболее стремительным пит-стопам.

На Гран-при Венгрии пилота «Ред Булл» Серхио Переса обслужили за 1,98 секунды.

Это первый пит-стоп быстрее двух секунд в нынешнем сезоне и 27-й в истории. 22 раза такие остановки проводил «Ред Булл», трижды – «Уильямс», по одному разу – «Феррари» и «Макларен».

Рекордный пит-стоп также на счету «Ред Булл»: на Гран-при Бразилии-2019 Макса Ферстаппена переобули за 1,82 секунды.

Пит-стоп быстрее 2 секунд – редчайший в новой «Ф-1». Теперь он удается раз в год

3 комментария

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irs118return
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наверно комбезы механиков тоже Ньюи проектирует , сказал бы плпчущий поп😄
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Александр Гурский
Феррари на топ пит-стопе резину не меняли?
+5
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Cube Litening C:68X
Так они Ред Булль пьют..😁
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