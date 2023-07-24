Тото Вольфф: «Мы были значительно быстрее, чем все остальные»

Руководитель « » рассказал, что помешало команде добиться более высокого результата на Гран-при Венгрии, где Льюис Хэмилтон стал четвертым, а Джордж Расселл – шестым.

«У нас была вторая по скорости машина, но результат этого не отразил – и это разочаровывает. Нам нужно выяснить, как можно было лучше выступить. Вы видели, что Джордж прорвался [с 18-го места], проходя «Астон Мартин», «Феррари». Так что нужно просто все проанализировать.

Думаю, мы были слишком осторожны, проходя круги. Мне кажется, после пит-стопов мы потеряли много времени, и это сказалось на темпе в конце отрезка – мы были значительно быстрее, чем все остальные. Но дело всегда в балансе, и я уверен, в этот раз мы переборщили с ним», – сказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

