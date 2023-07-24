Тото Вольфф: «Мы были значительно быстрее, чем все остальные»

Теги Гран-при Венгрии Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что помешало команде добиться более высокого результата на Гран-при Венгрии, где Льюис Хэмилтон стал четвертым, а Джордж Расселл – шестым.

«У нас была вторая по скорости машина, но результат этого не отразил – и это разочаровывает. Нам нужно выяснить, как можно было лучше выступить. Вы видели, что Джордж прорвался [с 18-го места], проходя «Астон Мартин», «Феррари». Так что нужно просто все проанализировать.

Думаю, мы были слишком осторожны, проходя круги. Мне кажется, после пит-стопов мы потеряли много времени, и это сказалось на темпе в конце отрезка – мы были значительно быстрее, чем все остальные. Но дело всегда в балансе, и я уверен, в этот раз мы переборщили с ним», – сказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»
 

3 комментария

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grag68
Хэм: Почему машина медленная? Где я теряю?
Боксы:. Теряешь на прямых
Вольф: Мы на мили быстрее всех остальных, Льюис)) умоляю тебя езжай, не останавливайся)
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Дмитрий Дудников
Ответ Alex Sin
Батюшки святый, чур меня, чур! Никак Тото подменили, клонировали небось, в Австрийских застенках. Где настоящий Тото, он бы нам сказал, что мерс медленен, скорости нет, с шинами проблема, и вообще Льюис молодец на скилле заехал ажно на 4 место. Гоните этого самозванца в шею и верните нам настоящего, нашего дорогого и любимого Тотошу.
Пришла мысль о контракте, но Росберг меня опередил. 🤷🏻‍♂️
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