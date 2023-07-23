Эстебан Окон об аварии на первом круге: «Мое сиденье просто раскололось на две части – настолько сильным был удар»
Пилот «Альпин» Эстебан Окон подвел итоги Гран-при Венгрии, прокомментировав свой сход с дистанции после аварии на первом круге.
«Мы просто получили удар в первом же повороте. Все случилось из-за ошибки Чжоу, который находился позади. Это привело к сильному столкновению.
Меня ударило так, что машина проехала, не знаю, минимум 3-4 метра на задних колесах, а потом я получил сильный удар при приземлении.
Мое сиденье разлетелось на куски, оно просто раскололось на две части. Это должно сказать вам о том, насколько сильным был удар.
К сожалению, в результате этого инцидента обе машины нашей команды сошли с дистанции. Таковы последствия гонок, когда стартуешь далеко. Люди склонны больше рисковать. Мы знали об этом и сегодня оказались в роли пострадавших.
Хорошо, что новая гонка пройдет уже через неделю, так мы сможем побыстрее забыть события этого уик-энда», – рассказал Окон.
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