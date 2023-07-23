Серхио Перес: «С этого момента я рассчитываю финишировать на подиуме каждый уик-энд»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Венгрии, где финишировал третьим.

«Мы близко подобрались ко второму месту. К сожалению, на нашем пути было много круговых. Трасса была просто полна ими, так что на последних кругах мне приходилось их обгонять – а это значит, что я потерял несколько секунд. К концу гонки я отыгрался, но было уже слишком поздно.

В целом, думаю, команда выбрала отличную стратегию, нам удалось добиться великолепного результата. Думаю, такая гонка, такие дни помогают – с этого момента я рассчитываю финишировать на подиуме каждый уик-энд, так что вперед», – сказал Перес.

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

12 комментариев

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Сергей Богатырёв
Чеко: с этого момента я рассчитываю в каждой квале попадать в Q3
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hypnotoad94
Ещё пару кругов и сегодня бы вывалился из топ-3) пора уже перестать делать громкие заявления
+6
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Женя Дерунов
и это на самовозе
+3
-2
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Великий Алонсо
А где ты ещё должен финишировать на этом космовозе? Любое место за пределами топ-3 на этом рельсовозе это провал, бездарь ты
+4
-4
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Ann Tretiakova
Ответ Lordk
Как будто Норрису не пришлось их обгонять.
но все же Норрису не пришлось обгонять прямых конкурентов на трассе !) поэтому эти потери пару сотых, десятых в конечном итоге может и сыграли свою роль)
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Lordk
Ответ Ann Tretiakova
но все же Норрису не пришлось обгонять прямых конкурентов на трассе !) поэтому эти потери пару сотых, десятых в конечном итоге может и сыграли свою роль)
Я говорю про "К сожалению, на нашем пути было много круговых".
То что Перес усложнил себе жизнь в квалификации, с этим никто не спорит.
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Иван Алейников
Ответ Великий Алонсо
А где ты ещё должен финишировать на этом космовозе? Любое место за пределами топ-3 на этом рельсовозе это провал, бездарь ты
Минимум 2 на подиуме
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Анри Карлайл
Ответ Великий Алонсо
А где ты ещё должен финишировать на этом космовозе? Любое место за пределами топ-3 на этом рельсовозе это провал, бездарь ты
ты все ветки решил загадить оскорблениями пилотов? иди передёрни, совсем поплыл уже)
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