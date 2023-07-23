Серхио Перес: «С этого момента я рассчитываю финишировать на подиуме каждый уик-энд»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Венгрии, где финишировал третьим.

«Мы близко подобрались ко второму месту. К сожалению, на нашем пути было много круговых. Трасса была просто полна ими, так что на последних кругах мне приходилось их обгонять – а это значит, что я потерял несколько секунд. К концу гонки я отыгрался, но было уже слишком поздно.

В целом, думаю, команда выбрала отличную стратегию, нам удалось добиться великолепного результата. Думаю, такая гонка, такие дни помогают – с этого момента я рассчитываю финишировать на подиуме каждый уик-энд, так что вперед», – сказал Перес.

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й