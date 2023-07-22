Гельмут Марко: «Мерседес» сегодня был лучше, хочу поздравить соперников»

Советник « » поделился мнением о выступлении команды в квалификации к .

занял второе место, уступив Льюису Хэмилтону, а Серхио Перес закончил сессию на 9-м месте.

«Мы привезли сюда обновления болида, но в первой практике все попали под дождь, а также нам пришлось иметь дело с новыми правилами использования шин, так что мы не смогли найти оптимальный баланс машины.

«Мерседес» сегодня был лучше, и я хочу поздравить соперников. Борьба была действительно захватывающей и до 14-го поворота Макс был впереди где-то на 0,2 секунды, но нам пришлось бороться с проблемами с балансом. В итоге до поула нам не хватило всего 0,003 секунды.

У Серхио Переса были те же проблемы с машиной, что и у Макса, но он уступил полсекунды. Это фактор Макса. Надеюсь, в следующих гонках или на более скоростных трассах дела пойдут лучше.

На этой трассе удивительно хорошо проявляет себя не только « », но и Ландо Норрис, и, что еще удивительнее, «Альфа Ромео». Скучно точно не будет», – рассказал Марко.

«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!