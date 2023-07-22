Льюис Хэмилтон: «Не помню, когда в последний раз брал поул. Я просто атаковал, бросал машину в повороты – прекрасный круг»

Льюис Хэмилтон высказался о первом поуле с Гран-при Саудовской Аравии-2021.

Гонщик « » оказался быстрейшим в квалификации к и после сессии не скрывал радости.

«Такое чувство, что это мой первый поул. Знаю, что их было много, и странно такое говорить. Не помню, когда я в последний раз брал поул.

Мы не ожидали подобного перед уик-эндом. Обновлений у нас не было, лишь небольшие изменения заднего и переднего крыльев. Вчера ощущения в машине были ужасными, и ночью мы прекрасно поработали. Утром мы почувствовали облегчение, однако не дотягивались до соперников – казалось, что они слишком далеко.

Я едва не вылетел после первого сегмента, а потом все начало налаживаться. При работе с этой машиной для меня важно обрести уверенность, чтобы можно было по-настоящему атаковать. Я знаю, как устанавливать быстрейшие круги фактически на любом автодроме, но есть трассы, где это происходит более естественно – поворот за поворотом, сектор за сектором.

Я понимал, что в последней попытке мне нужно отыграть десятую или около того, чтобы опередить этих ребят. Я просто атаковал, что-то в духе: «Терять нечего». Я бросал болид в высокоскоростные повороты, пытаясь сравняться с соперниками по скорости и надеясь, что я не слишком далеко. Прекрасный, прекрасный круг», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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