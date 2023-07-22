Ландо Норрис: «Чувствовал, что должен был взять поул. Обидно»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что мог добиться лучшего результата в квалификации к Гран-при Венгрии, где стал третьим.

«Я расстроен. Если вам не хватило пары десятых до поула, то вы чувствуете, что должны были взять его – если бы удалось собрать круг.

Думаю, в общем и целом я доволен. Команда хорошо потрудилась, чтобы мы могли бороться за 3-4 места. Пока что уик-энд складывается хорошо.

Как пилот я не самый счастливый. Чувствую, что слишком много ошибался и это дорого мне обошлось. Всегда есть нюансы, из которых складывается идеальный круг. Мой не был самым чистым. Попытка выжать из машины еще больше – это всегда риск. Больше ничего.

Я явно потерял десятую. Обидно. [Но в то же время] я счастлив. Третье место – это все еще хорошая позиция, так что день все-таки хороший.

Я очень взволнован [ожидая завтрашнюю гонку]. Вчера гоночный темп был довольно сильным. Таким же, как в Сильверстоуне. На этой трассе [в Венгрии] тяжело обгонять – наверное, поэтому я и расстроен сильнее, чем должен.

Я стартую рядом с двумя классными парнями, и у нас там две машины (другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал четвертым в квалификации – Sports.ru). Надеюсь, мы сможем воспользоваться своим положением», – сказал Норрис.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

9 комментариев

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Егор Егор
Ответ Faraon
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Да, страшное чувство третьего титула в кармане. Не знаю, как они это переживут.
+5
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Alex Sin
Ответ Grigpar
"Слил поул" слишком громко звучит в его случае.
Нормально звучит. После двух секторов шел с опережением на 197 а на третьем ошибся и слил преимущество. Но это спорт все ошибаются.
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Alesha_451
Радует, что 2 команды и 2 пилота (могло быть 3 с Расселлом) бросили вызов Максу хотя бы в квале. В гонке всё понятно, конечно. Альфы гигачады, тоже молодцы. Вообще позитивно всё в этом сезоне в плане борьбы - разные команды выстреливают на разных треках + реально рабочие обновы от Маков и Вилок. Маки вообще что-то очень дикое творят, надеюсь всё в рамках закона, хех
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Faraon
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Alex Sin
Ответ Faraon
Комментарий удален модератором
Ой да ладно. Уверенное лидерство в чампе и быстрейшая машина под одним местом. Ну да обидно, слил поул, ну с кем не бывает(или Льюис в эпоху космовоза мерса поулы и победы не сливал). Вот когда Макс проиграет титул как Льюис в Абу-Даби, вот тогда страшно будет представить, что он и его отец будут чувствовать. А пока лёгкое смущения.
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Grigpar
Ответ Alex Sin
Ой да ладно. Уверенное лидерство в чампе и быстрейшая машина под одним местом. Ну да обидно, слил поул, ну с кем не бывает(или Льюис в эпоху космовоза мерса поулы и победы не сливал). Вот когда Макс проиграет титул как Льюис в Абу-Даби, вот тогда страшно будет представить, что он и его отец будут чувствовать. А пока лёгкое смущения.
"Слил поул" слишком громко звучит в его случае.
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