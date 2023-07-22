Ландо Норрис: «Чувствовал, что должен был взять поул. Обидно»

Пилот « » считает, что мог добиться лучшего результата в квалификации к Гран-при Венгрии, где стал третьим.

«Я расстроен. Если вам не хватило пары десятых до поула, то вы чувствуете, что должны были взять его – если бы удалось собрать круг.

Думаю, в общем и целом я доволен. Команда хорошо потрудилась, чтобы мы могли бороться за 3-4 места. Пока что уик-энд складывается хорошо.

Как пилот я не самый счастливый. Чувствую, что слишком много ошибался и это дорого мне обошлось. Всегда есть нюансы, из которых складывается идеальный круг. Мой не был самым чистым. Попытка выжать из машины еще больше – это всегда риск. Больше ничего.

Я явно потерял десятую. Обидно. [Но в то же время] я счастлив. Третье место – это все еще хорошая позиция, так что день все-таки хороший.

Я очень взволнован [ожидая завтрашнюю гонку]. Вчера гоночный темп был довольно сильным. Таким же, как в Сильверстоуне. На этой трассе [в Венгрии] тяжело обгонять – наверное, поэтому я и расстроен сильнее, чем должен.

Я стартую рядом с двумя классными парнями, и у нас там две машины (другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал четвертым в квалификации – Sports.ru). Надеюсь, мы сможем воспользоваться своим положением», – сказал Норрис.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й