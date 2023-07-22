Макс Ферстаппен: «Мы не нашли оптимальные настройки, хотя с такой машиной все равно должны быть впереди»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Ферстаппен закончил квалификацию на втором месте и прервал серию из пяти поулов подряд.

«Весь уик-энд я боролся с машиной, у нас не получалось подобрать оптимальный баланс – в каждой сессии ситуация менялась.

Сегодня, в квалификации, нам было очень сложно – в первом и втором сегменте было трудно почувствовать уверенность, чтобы атаковать в поворотах.

Первая попытка в третьем сегменте мне показалась неплохой, но вот во второй попытке у меня вновь пропали оптимальные ощущения за рулем болида. Я пытался атаковать чуть сильнее – но тут же терял либо переднюю, либо заднюю ось.

Мы все равно вторые, но я думаю, что с такой машиной, как у нас, мы должны быть впереди. Однако пока по ходу этого уик-энда нам не удалось набрать оптимальную форму.

Думаю, что обновления машины сработали, скорее, как мне кажется, нам просто пока не удалось собрать все воедино, не нашли оптимальные настройки. Так что сегодня все было немного хаотично и не так, как нам бы хотелось», – рассказал Ферстаппен.

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