Гельмут Марко: «Пока больше обнадеживает темп на длинной дистанции»

Советник « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Больше всего обнадеживает темп на длинной дистанции, мы уже поменяли пару вещей в настройках болида. Но сейчас все не так ясно, как обычно. Например, установить хорошее время на круге сразу же не получается, приходится бороться сильнее обычного.

Тем не менее, мы сознательно использовали больше комплектов шин «софт» (чтобы сохранить «хард» и «медиум» на квалификацию)», – рассказал Марко.

Ферстаппен так доминирует в «Ф-1», что на рискованном пит-стопе последнего круга специально пугает машиной комментатора