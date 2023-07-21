Гельмут Марко: «Пока больше обнадеживает темп на длинной дистанции»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии.

«Больше всего обнадеживает темп на длинной дистанции, мы уже поменяли пару вещей в настройках болида. Но сейчас все не так ясно, как обычно. Например, установить хорошее время на круге сразу же не получается, приходится бороться сильнее обычного.

Тем не менее, мы сознательно использовали больше комплектов шин «софт» (чтобы сохранить «хард» и «медиум» на квалификацию)», – рассказал Марко.

Ферстаппен так доминирует в «Ф-1», что на рискованном пит-стопе последнего круга специально пугает машиной комментатора

1 комментарий

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Nothern Lord
Любопытный формат с квалой. Скорее всего быки опять без проблем заберут поул, но пока есть какой-то намек на интригу.
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