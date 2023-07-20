Карлос Сайнс: «Надеемся, трасса в Венгрии подойдет «Феррари», но наша машина все равно чувствительна к порывам ветра и температуре»

Пилот «Феррари» поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

Сайнс надеется на прогресс в сравнении с тем, какую форму команда показала на «Сильверстоуне», но все равно не стал сбрасывать со счетов факторы, сильно влияющие на возможности болида «Феррари».

«Я в числе первых говорил о том, что после двух сильных гонок в Канаде и Австрии нам нужно дождаться этапа на «Сильверстоуне». Потому что у меня было ощущение, что на по-настоящему скоростной трассе у нас могут возникнуть проблемы с болидом.

Мы добились прогресса, но по-прежнему испытываем трудности на трассах такого типа. Кроме того, плотность команд в группе позади «Ред Булл» очень высока. И даже 0,2 секунды могут многое изменить. Небольшие изменения в форме команд в зависимости от того, кому больше подходит та или иная трасса, могут сильно повлиять на результат. Поэтому важно не слишком остро реагировать на подобные вещи.

Мы надеемся, что трасса в Венгрии подойдет нам лучше, однако наша машина все равно очень чувствительна к порывам ветра и температуре трассы. Так что наша скорость будет зависеть от многих факторов», – рассказал Сайнс.

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