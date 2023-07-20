Первые фото Риккардо в «Альфа Таури» в рамках уик-энда «Ф-1»

прибыл на «Хунгароринг», где стартует уик-энд «Формулы-1».

Сегодня состоятся пресс-конференции пилотов, 21-23 июля пройдут заезды .

Этап станет для Даниэля первым после возвращения в команду из Фаэнцы. Австралиец заменил Ника де , который провел в составе «Альфа Таури» всего десять Гран-при. Риккардо выступал за коллектив в 2012-2013 годах, когда тот назывался «Торо Россо».

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Фото: соцсети команды «Альфа Таури»