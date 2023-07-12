Гельмут Марко: «Надеюсь, Ферстаппен полностью отработает свой контракт с «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» признал, что команда не уверена в продолжении сотрудничества с после 2028 года.

Именно на этот период рассчитан нынешний контракт Ферстаппена с «Ред Булл» – и Макс уже неоднократно заявлял о том, что может покинуть «Ф-1», в особенности если чемпионат и дальше будет развиваться в таком направлении. В частности, Ферстаппену не нравится увеличение количества Гран-при за сезон и все большее количество спринтов.

В свою очередь Марко в одном из последних интервью намекнул, что в «Ред Булл» были бы заинтересованы в приглашении Ландо Норриса в будущем.

«Макс о таких вещах не болтает попусту. Я надеюсь, что он полностью отработает свой контракт с «Ред Булл», который истекает в 2028 году.

Но кто знает, что может случиться? Может быть, однажды о придет и просто скажет: «Спасибо, на этом все». Посмотрим, что случится в будущем, как будет развиваться эта ситуация. В 2026 году произойдет переход на новый технический регламент, что может вообще перевернуть все с ног на голову», – рассказал Марко.

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