Серхио Перес: «Я стал чувствительнее к поведению машины с пустыми баками. Над этим нужно работать»

Пилот « » рассказал, над какими аспектами ему нужно работать с целью улучшения выступлений в квалификациях.

На последних этапах неудачные выступления в квалификациях зачастую портят Пересу возможность добиться максимального результата в гонках. При этом Перес не пробивался в третий сегмент квалификации, начиная с Гран-при Майами.

«Дело в деталях. Мне кажется, что в последних гонках я стал немного чувствительнее в отношении работы машины, особенно в квалификации, когда в баках болида совсем мало топлива. И вот над этим я буду работать уже в понедельник, тренируясь на симуляторе с командой.

У нас есть несколько идей о том, как именно работать в столь узком окне детальных настроек. Нам просто нужно провести хорошую квалификацию – и также радует то, что в гонках у нас с темпом все в порядке, а очки начисляют именно по итогам гонок. Но нам нужно во всем разобраться и чисто провести гоночный уик-энд», – рассказал Перес.

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