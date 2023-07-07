«Формула-1» пожаловалась правительству Великобритании на Брексит (Autosport)

Ранее на этой неделе глава «Ф-1» Стефано Доменикали и руководители семи команд, которые базируются в Англии, встретились с государственным секретарем Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Люси Фрэйзер и советниками премьер-министра.

Основной целью «Ф-1» было объяснить правительству важность для экономики страны, которой этап в Сильверстоуне приносит более 10 млрд фунтов в год.

Помимо этого, представители чемпионата подняли множество других важных вопросов – в частности, негативное влияние Брексита на логистику и полеты команд по Европе. По словам руководителя « » Джеймса Воулза, правительство услышало «Формулу-1».

«Сейчас мы оформляем пару сотен документов, чтобы перевозить оборудование туда-сюда. Вот одно из ограничений: если мы, к примеру, поедем в Имолу, что и было (в этом сезоне этап отменили из-за мощных ливней – Sports.ru), и оборудование повредится, то нам все равно придется вернуться в Великобританию.

Более того, с точки зрения календаря, вы не можете пойти по маршруту, скажем, Британия-Имола-Канада. Вы вынуждены идти по пути Британия-Имола, затем опять вернуться в Британию, чтобы оформить карнет – и затем уже можете лететь в другие страны.

Сейчас уже появляются исключения. У нас был очень хороший разговор. Думаю, это явно, насколько я понимаю, первый раз, когда мы хорошо пообщались с правительством.

Они понимают, где сейчас британский автоспорт. Они поддерживают его. Я знаю, что с музыкальными инструментами сейчас все проще (для этих предметов сделали исключение в рамках Брексита – Sports.ru). Уже ведутся дискуссии о том, можно ли то же самое сделать для автоспорта», – рассказал Джеймс Воулз.

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