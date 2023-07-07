Гельмут Марко: «От нас ждут, что «Ред Булл» должен выиграть все Гран-при в сезоне. Но это практически невозможно»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил шансы команды выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне, тем самым установив новый рекорд «Формулы-1».

«Разумеется, теперь все ждут от нас только одного. Что теперь мы должны выиграть все Гран-при в этом сезоне. Но на самом деле это практически невозможно.

Потому что всегда существует вероятность возникновения технической неисправности, риск возникновения проблем из-за погодных условий, риск аварий. Но если все и дальше будет продолжаться, как сейчас? Мы ничего не исключаем. Но это также создает ситуацию завышенных ожиданий. И дополнительного давления на команду, что на самом деле не слишком приятно», – рассказал Марко.

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2 комментария

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Кирилл Конопельченко
Вообще ненавижу быков…но блин будет крутое достижение невероятного тандема Макс+Рэд Булл. Так как интрига уже давным давно закончилась еще не начавшись то пусть хоть рекорды какие-нибудь побьют.
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Александр Деев
Всегда что-то случается, даже Шумахеру в Феррари и Мерседесу это не удавалось. Тут тоже что-то произойдет. Достаточно одной поломки у Ферстаппена и слабой гонки от Переса
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