Гельмут Марко: «От нас ждут, что «Ред Булл» должен выиграть все Гран-при в сезоне. Но это практически невозможно»

Советник « » оценил шансы команды выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне, тем самым установив новый рекорд «Формулы-1».

«Разумеется, теперь все ждут от нас только одного. Что теперь мы должны выиграть все Гран-при в этом сезоне. Но на самом деле это практически невозможно.

Потому что всегда существует вероятность возникновения технической неисправности, риск возникновения проблем из-за погодных условий, риск аварий. Но если все и дальше будет продолжаться, как сейчас? Мы ничего не исключаем. Но это также создает ситуацию завышенных ожиданий. И дополнительного давления на команду, что на самом деле не слишком приятно», – рассказал Марко.

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