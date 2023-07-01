Кристиан Хорнер: «Разговоры о замене Переса далеки от действительности, «Ред Булл» полностью его поддерживает»

Кристиан Хорнер утверждает, что не собирается выгонять Серхио Переса из «Ред Булл».

На Гран-при Австрии мексиканский гонщик в четвертый раз подряд не попал в десятку сильнейших по итогам квалификации. В то же время его напарник завоевал четыре поул-позиции подряд.

«Наиболее серьезное давление – то, что он оказывает сам на себя. У него был темп, в первой практике он показал скорость. Ситуация раздражает, разочаровывает. Он способен на это.

Все полностью [его] поддерживают. Любые разговоры о замене Чеко далеки от действительности», – сообщил руководитель « » в беседе со Sky Sports.

Контракт Переса с командой из Милтон-Кейнса рассчитан до конца сезона-2024.

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