Ландо Норрис: «У «Альпин» крайне быстрая машина, просто много ошибок»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал об ошибках конкурентов из «Альпин».
Французская команда занимает пятое место в «Формуле-1», «Макларен» следует на шестой позиции со значительным отставанием (17 баллов против 44). Ландо упомянул аварию между напарниками по «Альпин» Пьером Гасли и Эстебаном Оконом в Мельбурне.
«У «Альпин» в этом году крайне быстрая машина. Просто команда много ошибается, часто возникают проблемы. Она сражается с «Астоном», с «Феррари» на многих этапах. Просто они столкнулись в Австралии.
Команда чрезвычайно сильна и конкурентоспособна в этом сезоне. Пожалуй, нас немного удивило, что удалось держаться с ней в Монреале. Я бы сказал, это был один из слабейших уик-эндов сезона. В остальном же «Альпин» очень здорово себя проявляет. Наверное, никто ее не хватил за то, чего удалось добиться в этом году.
Сомневаюсь, что получится сравниться [с «Альпин» на Гран-при Австрии с обновлениями «Макларена»]. У «Альпин» одна из лучших машин – безусловно, лучшая в средней группе с большим запасом», – сообщил британский гонщик.
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