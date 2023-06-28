Ландо Норрис: «Уверен, обновления болида станут для «Макларена» шагом вперед. Вопрос – насколько большим»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Австрии Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от работы с обновленным болидом команды, который должен быть готов к Гран-при Австрии.

«Конечно, я с нетерпением жду каждую новинку. И, конечно же, мы много над этими новинками работали. Думаю, мы действовали достаточно терпеливо, учитывая текущие возможности.

В то же время мы работали над многими другими вещами. С начала года мы не слишком продвинулись в улучшении времени прохождения круга. Конечно, на этап в Баку мы привезли новое днище болида, но то обновление относилось скорее к общей философии болида, чем к увеличению производительности.

Тем не менее, если собрать воедино всю проделанную работу, то я думаю, что мы в целом неплохо справились с учетом имеющихся возможностей. И использовали те шансы и возможности, которые у нас появлялись. Может мы и упустили одну-две возможности, но не более.

Конечно, мы пока не видели эти обновления на трассе. Но я уверен, что это станет шагом вперед. Насколько большим он будет – это вопрос. Поэтому я стараюсь никогда заранее сильно не обнадеживаться», – рассказал Норрис.

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