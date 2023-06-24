Дэймон Хилл: «Хэмилтон играет с огнем, говоря, что Алонсо постарел, ведь Льюис – второй по возрасту в «Ф-1»

Дэймон Хилл прокомментировал шутку о возрасте в исполнении Льюиса Хэмилтона.

Пилот « » обогнал соперника из « » Фернандо Алонсо на старте , после чего высказался о коллеге.

«Он сдает в реакции, становится немного старше. Это все возраст», – сообщил Льюис.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года напомнил, что Хэмилтон также является ветераном серии и младше испанца всего на три года.

«Я подумал, что он играет с огнем, по-дружески подкалывая по поводу обгона н старте и говоря, что он немного постарел. Ведь второй по возрасту пилот в «Формуле-1» – .

Но Фернандо показывает, что такое жизнь после 40 – это здорово. Льюис, пожалуй, думает: «Класс, у меня впереди еще несколько сезонов», – сказал Хилл.

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»