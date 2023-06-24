Дэймон Хилл: «Хэмилтон играет с огнем, говоря, что Алонсо постарел, ведь Льюис – второй по возрасту в «Ф-1»

Теги Дэймон Хилл Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Дэймон Хилл прокомментировал шутку о возрасте в исполнении Льюиса Хэмилтона.

Пилот «Мерседеса» обогнал соперника из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на старте Гран-при Канады, после чего высказался о коллеге.

«Он сдает в реакции, становится немного старше. Это все возраст», – сообщил Льюис.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года напомнил, что Хэмилтон также является ветераном серии и младше испанца всего на три года.

«Я подумал, что он играет с огнем, по-дружески подкалывая Фернандо Алонсо по поводу обгона н старте и говоря, что он немного постарел. Ведь второй по возрасту пилот в «Формуле-1» – Льюис Хэмилтон.

Но Фернандо показывает, что такое жизнь после 40 – это здорово. Льюис, пожалуй, думает: «Класс, у меня впереди еще несколько сезонов», – сказал Хилл.

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»

4 комментария

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Paninaro
Вот так из шутки на пресс-конференции после гонки, над которой посмеялся в т.ч. и Алонсо раздувают новость вселенских масштабов.)
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Brigande
Обычная добрая шутейка была , причем Льюис сказал это именно потому , что рядом Фернандо давал интервью .
Здоровое соперничество старперов )
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LeChat Ostrowski
после 40 жизнь только начинается, Дэймон (да-да, он не прочитает!) явно классику не смотрел :))
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nightingale46
Хилл сам там зачах по мозгк и какую-то дичь выпуливает или из стиля "капитан-очевидность".
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