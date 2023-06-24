Дэймон Хилл: «Хэмилтон играет с огнем, говоря, что Алонсо постарел, ведь Льюис – второй по возрасту в «Ф-1»
Дэймон Хилл прокомментировал шутку о возрасте в исполнении Льюиса Хэмилтона.
Пилот «Мерседеса» обогнал соперника из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на старте Гран-при Канады, после чего высказался о коллеге.
«Он сдает в реакции, становится немного старше. Это все возраст», – сообщил Льюис.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года напомнил, что Хэмилтон также является ветераном серии и младше испанца всего на три года.
«Я подумал, что он играет с огнем, по-дружески подкалывая Фернандо Алонсо по поводу обгона н старте и говоря, что он немного постарел. Ведь второй по возрасту пилот в «Формуле-1» – Льюис Хэмилтон.
Но Фернандо показывает, что такое жизнь после 40 – это здорово. Льюис, пожалуй, думает: «Класс, у меня впереди еще несколько сезонов», – сказал Хилл.
Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»
Здоровое соперничество старперов )