MotoGP. Мир и Ринс претендуют на место в «Ямахе» после одного сезона с «Хондой» (The Race)

Теги возможные переходы Ямаха чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Сузуки MotoGP Гран-при Нидерландов MotoGP Гран-при США MotoGP ЛЧР Алекс Ринс Франко Морбиделли Хоан Мир Авто

Экс-напарники по «Сузуки» Хоан Мир и Алекс Ринс являются главными альтернативными кандидатами на место Франко Морбиделли в заводской «Ямахе», утверждает The Race.

Чемпион MotoGP 2020 года Мир выступает за заводскую «Хонду», Ринс – за сателлитную «ЛЧР». Оба пилота пропускают предстоящий Гран-при Нидерландов из-за травм.

Как сообщают источники издания в паддоке, в контрактах Хоана и Алекса прописаны опции расторжения, которые позволяют покинуть «Хонду» после первого же сезона. Один из пилотов может присоединиться к «Ямахе» в 2024 году.

Соглашение с Морбиделли истекает в конце 2023-го, и сделка с Миром или Ринсом может оказаться единственным вариантом заменить итальянца, поскольку контракты большинства гонщиков в пелотоне рассчитаны до конца 2024 года.

Заводская «Хонда» занимает последнее, 11-е место в зачете команд. В чемпионате конструкторов фирма занимает предпоследнюю строчку, опережая «Ямаху» за счет победы Ринса в гонке и второго места в спринте на Гран-при США.

MotoGP. Марк Маркес выступит на Гран-при Нидерландов после перелома пальца, Мир и Ринс пропустят второй этап подряд

В мотогонках новый рекорд скорости – 366 км/ч! Нынешняя MotoGP – быстрейшая в истории, среди райдеров эпидемия переломов

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Уж лучше медленное японское ведро, чем медленное и неуправляемое японское ведро, пусть лучше мир переходит, а то ринс там нашел в ведре положительные стороны, вот пусть и ездит. А вообще у всех мечта это пересесть на дукати.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий