MotoGP. Мир и Ринс претендуют на место в «Ямахе» после одного сезона с «Хондой» (The Race)

Экс-напарники по « » Хоан Мир и являются главными альтернативными кандидатами на место в заводской «Ямахе», утверждает The Race.

Чемпион MotoGP 2020 года Мир выступает за заводскую « », Ринс – за сателлитную «ЛЧР». Оба пилота пропускают предстоящий Гран-при Нидерландов из-за травм.

Как сообщают источники издания в паддоке, в контрактах Хоана и Алекса прописаны опции расторжения, которые позволяют покинуть « » после первого же сезона. Один из пилотов может присоединиться к «Ямахе» в 2024 году.

Соглашение с Морбиделли истекает в конце 2023-го, и сделка с Миром или Ринсом может оказаться единственным вариантом заменить итальянца, поскольку контракты большинства гонщиков в пелотоне рассчитаны до конца 2024 года.

Заводская «Хонда» занимает последнее, 11-е место в зачете команд. В чемпионате конструкторов фирма занимает предпоследнюю строчку, опережая «Ямаху» за счет победы Ринса в гонке и второго места в спринте на .

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