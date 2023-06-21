Ральф Шумахер: «На месте Хюлькенберга я бы первым делом спросил у руководства «Хааса», какие шаги предпринимаются для улучшения ситуации»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о положении дел в команде «Хаас».

Шумахер считает, что , который в этом сезоне неоднократно хорошо проявлял себя в квалификациях, стоит задуматься о возможной смене команды и уходе на повышение, если в « » не исправят ситуацию.

«Босс команды в прошедший уик-энд сказал, что доволен текущей парой пилотов. И намекнул на перспективу продления контракта с Хюлькенбергом еще на один год. Но вопрос в том, а что именно «Хаас» может предложить Хюлькенбергу?

На месте Нико я бы первым делом спросил, какие шаги предпринимаются для того, чтобы улучшить ситуацию. Поскольку сейчас ясно одно: если все останется как есть, в том числе в плане персонала, то ситуация для команды мало в чем изменится.

Вся эта ситуация сильно расстраивает Нико. У него и Кевина Магнуссена есть потенциал финишировать в очковой зоне, но команда «Хаас» слишком сильно отстает от конкурентов. Они дошли до той точки, где нужно думать о возможной реструктуризации, что нужно что-то менять. «Хаас» в данный момент находится на последнем месте в «Формуле-1» – в долгосрочной перспективе так продолжаться не может», – рассказал Шумахер.

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