Гельмут Марко: «Будь у «Феррари» более высокие стартовые позиции, борьба могла быть интересной. Они были быстрее на шинах обоих типов»

Теги Гран-при Канады Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Канады.

По мнению Марко, «Феррари» могла бы всерьез побороться с «Ред Булл» за победу в случае более высоких стартовых позиций.

«Если бы у «Феррари» были более высокие стартовые позиции, борьба могла бы получиться крайне интересной. Они были быстрее нас на обоих типах шин. На трассе в Канаде всего четыре поворота и нам не удалось прогреть свои шины «хард» до оптимальной температуры.

На самом деле ситуация двоякая: с одной стороны конкуренты становятся все ближе, а с другой мы сами выступили не на своем уровне. Да и шины «хард» работали не так, как мы ожидали.

Соперники становятся все ближе, но при этом они борются друг с другом и меняют свою расстановку сил. И это позволяет нам довольно легко увеличивать общий отрыв.

Мы никогда не думали, что сможем одержать 100 побед в «Ф-1», мы даже не смели мечтать о подобном. Очень жаль, что Дитрих Матешиц не смог этого увидеть.

Для Макса все складывается отлично, он в потрясающей форме. Сейчас на счету команды 100 побед – возможно, к концу сезона их станет 114», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Канады: Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!

3 комментария

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Олег Карпов
Что-то я не заметил, чтобы феррари на последнем отрезке догоняли хэмилтона, не говоря уж про Ферстаппена
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