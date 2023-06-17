Гельмут Марко о конкурентах: «Мерседес» стал быстрее, но я боюсь, что «Феррари» будет еще сильнее – темп Леклера был впечатляющим»

Советник «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись мнением о текущем положении команды.

«Такое отставание от « » вызвало некоторое замешательство. Но к концу сессии трасса стала намного быстрее, а мы к тому времени уже были заняты тренировкой темпа на длинной дистанции.

Как бы то ни было, нам определенно есть над чем работать с машиной. Темп на длинной дистанции был немного лучше, но Леклер тоже был очень быстр, как минимум на равных с нами. Так что нам есть над чем работать.

Конечно, мы все ждем сотую победу « » и это несколько увеличивает давление на нас. Так что мы были немного удивлены не лучшей формой команды в первый день, особенно это касается управляемости машины.

«Мерседес» явно стал быстрее. Но я боюсь, что « » здесь будет смотреться даже сильнее. Как вы сами могли видеть, они были на одном с нами уровне. Темп Леклера на длинной дистанции был впечатляющим», – рассказал Марко.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг для новой игры-сима: «В этот раз расщедрились», «Поломали весь настрой», «Ограблен»