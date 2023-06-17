Гельмут Марко о конкурентах: «Мерседес» стал быстрее, но я боюсь, что «Феррари» будет еще сильнее – темп Леклера был впечатляющим»

Теги Гран-при Канады Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Шарль Леклер Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады, поделившись мнением о текущем положении команды.

«Такое отставание от «Мерседеса» вызвало некоторое замешательство. Но к концу сессии трасса стала намного быстрее, а мы к тому времени уже были заняты тренировкой темпа на длинной дистанции.

Как бы то ни было, нам определенно есть над чем работать с машиной. Темп на длинной дистанции был немного лучше, но Леклер тоже был очень быстр, как минимум на равных с нами. Так что нам есть над чем работать.

Конечно, мы все ждем сотую победу «Ред Булл» и это несколько увеличивает давление на нас. Так что мы были немного удивлены не лучшей формой команды в первый день, особенно это касается управляемости машины.

«Мерседес» явно стал быстрее. Но я боюсь, что «Феррари» здесь будет смотреться даже сильнее. Как вы сами могли видеть, они были на одном с нами уровне. Темп Леклера на длинной дистанции был впечатляющим», – рассказал Марко.

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4 комментария

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Nothern Lord
Ответ felipe89
То есть, Доктор Марко, даже не рассматривает Сайнса, в качестве конкурента)
А должен?)
Все всё понимают.
+3
0
+3
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Paninaro
Ответ felipe89
То есть, Доктор Марко, даже не рассматривает Сайнса, в качестве конкурента)
А кого из ушедших из РБ Марко рассматривает в качестве конкурентов?) Он прекрасно знает "качество" пилотов из РБ.)
+2
0
+2
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felipe89
То есть, Доктор Марко, даже не рассматривает Сайнса, в качестве конкурента)
0
0
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Andres Dandaras
Что же тогда было в Барселоне ?
0
0
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