Гельмут Марко о конкурентах: «Мерседес» стал быстрее, но я боюсь, что «Феррари» будет еще сильнее – темп Леклера был впечатляющим»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Канады, поделившись мнением о текущем положении команды.
«Такое отставание от «Мерседеса» вызвало некоторое замешательство. Но к концу сессии трасса стала намного быстрее, а мы к тому времени уже были заняты тренировкой темпа на длинной дистанции.
Как бы то ни было, нам определенно есть над чем работать с машиной. Темп на длинной дистанции был немного лучше, но Леклер тоже был очень быстр, как минимум на равных с нами. Так что нам есть над чем работать.
Конечно, мы все ждем сотую победу «Ред Булл» и это несколько увеличивает давление на нас. Так что мы были немного удивлены не лучшей формой команды в первый день, особенно это касается управляемости машины.
«Мерседес» явно стал быстрее. Но я боюсь, что «Феррари» здесь будет смотреться даже сильнее. Как вы сами могли видеть, они были на одном с нами уровне. Темп Леклера на длинной дистанции был впечатляющим», – рассказал Марко.
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