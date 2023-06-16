Карлос Сайнс – о том, как выиграть Гран-при Канады: «Прежде всего, «Ред Булл» должен уйти!»

Пилот «Феррари» нашел способ, как победить двукратного чемпиона Макса Ферстаппена в Канаде.

«Прежде всего, « » должен уйти! Тогда, может, и получится. Один уик-энд мы быстрейшие, а уже после нас «Мерседес» и «Астон Мартин», – пошутил испанец.

Карлос также отметил, что возможное второе место в Монреале – это не то, к чему он стремится:

«[Второе место] – это не наша цель. Мы хотим финишировать первыми. Вот почему я провожу больше времени, чем когда-либо, в Маранелло, в симуляторе – чтобы помочь команде двигаться в правильном направлении».

Кроме того, Сайнс поделился впечатлениями от победы «Феррари» в «24 часах Ле-Мана». Пилота спросили, что он думает по поводу того, что успешную «Феррари» построили не в «Формуле-1».

«Это сложный вопрос. Это совершенно другой класс с другими правилами. Большое отличие в том, что «Ред Булл» отлично справился в «Ф-1», а «Астон Мартин», «Мерседес» и мы в шаге позади.

[Победа в «24 часах Ле-Мана»] – это впечатляюще. Я крепко обнял (гонщика из победившего экипажа и экс-пилота «Ф-1» – Sports.ru). Достигнуть такого после многих лет с «Феррари» – это что-то особенное».

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