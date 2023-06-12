Каладо о победе «Феррари» в Ле-Мане: «Мы удивились, что доехали до финиша»

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Брендон Хартли Джеймс Каладо WEC Антонио Джовинацци Алессандро Пьер Гвиди Авто

Джеймс Каладо признался, что «Феррари» боялась не доехать до финиша «24 часов Ле-Мана».

Британский гонщик выиграл марафон вместе с Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гвиди. На утреннем отрезке Каладо сражался за лидерство с пилотом «Тойоты» Бренданом Хартли.

«Думаю, Брендон скажет то же самое – мы пилотировали по-настоящему на пределе. Запаса не оставалось, мы атаковали изо всех сил, обе машины показывали очень и очень схожий темп.

Вряд ли мы могли ехать хоть сколь-нибудь быстрее, если говорить откровенно. Мы показывали всю скорость, что у нас была. [«Тойота»] постоянно оказывала давление, и получилось хорошее шоу.

Полагаю, мы достаточно сильно удивились, что доехали до финиша – мы больше всего боялись [схода]. Должен сказать, команда великолепно себя проявила, в том числе в плане стратегии. Мы провели всего лишь четвертую гонку с этой машиной. Потрясающее достижение.

Я гордился бы ребятами вне зависимости от исхода, эти двое [Джовинацци и Пьер Гвиди] тоже выступили потрясающе. Я благодарен «Феррари», и да – прекрасная гонка», – сказал Каладо.

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