Джордж Расселл: «Как мне кажется, «Мерседес» умеет развивать свой болид быстрее любой другой команды»

Пилот «Мерседеса» уверен в способности команды догнать «Ред Булл» в следующем сезоне.

Расселл считает, что одной из сильных сторон «Мерседеса» всегда было умение быстрее конкурентов развивать определенную концепцию болида.

В « » отказались от варианта с боковыми понтонами минимального размера и с Гран-при Монако используют обновленную версию болида.

«Да, я думаю, что мы движемся в правильном направлении. При этом впереди нас ждут визиты на самые разные трассы.

В Барселоне наша машина смотрелась очень сильно. Вероятно, сильнее, чем когда-либо – в том числе благодаря прохладной погоде. Мы движемся в правильном направлении. Нам просто нужно убедиться, что мы хорошо начнем следующий сезон, потому что «Мерседес», как мне кажется, умеет развивать свой болид быстрее любой другой команды», – рассказал Расселл.

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