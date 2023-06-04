Нико Хюлькенберг: «Самой большой проблемой сегодня был износ шин. Я просто не понимал, что происходит – соперники обгоняли меня один за другим»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Испании, выразив разочарование достигнутым результатом.

Хюлькенберг, сумевший выстрелить в квалификации и стартовавший в гонке с 7-й позиции, в итоге закончил заезд на 15-м месте.

«Самой большой проблемой сегодня были шины, которые на нашей машине изнашивались сильнее, чем у других. Соперники смогли обойтись двумя пит-стопами, а мы нет. Наша машина здорово работала на одном быстром круге, но что касается гонки на выносливость, то тут нам предстоит много работы.

В конечном счете, нам довольно быстро стало понятно, что скорости нашей машине не хватает. Особенно сильно это было заметно вскоре после старта, когда я просто начал терять позиции. Я просто не понимал, что происходит – соперники просто обгоняли меня один за другим.

Вскоре стало понятно, что нам придется делать три пит-стопа. И даже на такой стратегии уровень износа шин был слишком высоким. Это является нашим слабым местом в этом сезоне и нам нужно изменить ситуацию», – рассказа Хюлькенберг.