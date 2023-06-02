Гельмут Марко: «Наибольшие трудности в этот уик-энд будет вызывать правильная работа с шинами»

Советник « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись мнением о перспективах команды.

«Похоже, что наибольшие трудности в этот уик-энд будет вызывать правильная работа с шинами. Сохранить эти шины в рабочем состоянии на дистанции половины гонки будет очень трудно – особенно это касается «софта».

Я слышал анализ относительно поведения шин. Трудность заключается в том, что в каждом повороте уровень нагрузки на шины постоянно меняется. Очевидно, что наибольшей нагрузке подвергается передняя левая шина, но и на задние колеса нагрузка оказывается тоже очень серьезная.

Гонщику нужно уделять крайне пристальное внимание тому, какую нагрузку он оказывает на шину, насколько быстро он входит в поворот. Ему нужно быть осторожным на ускорениях и стараться найти баланс, при котором общая скорость будет оставаться высокой, но при этом не так сильно стирать покрышки. Как бы то ни было, Ферстаппен сделал огромный шаг вперед по ходу дня, так что в целом я настроен оптимистично», – рассказал Марко.

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