Гюнтер Штайнер подтвердил предварительные переговоры «Хааса» с «Альфа Ромео»: «Мы просто поздоровались, и все»

Гюнтер Штайнер сообщил, что «Хаас» и «Альфа Ромео» действительно провели переговоры.

Ранее сообщалось, что итальянский автопроизводитель, вероятно, станет титульным спонсором команды с 2024 года. В конце нынешнего сезона «Альфа Ромео» завершает сотрудничество с « ».

В то же время утверждает, что переговоры с исполнительным директором «Альфа Ромео» Жаном-Филиппом Импарато носили предварительный характер.

«Они рассматривают варианты на будущее и обратились к нам – хотели посмотреть, как идут дела. Это знакомство, ничего более.

Я раньше никогда не встречался с исполнительным директором, нас друг другу представили. Скрывать тут нечего: мы просто поздоровались, и все. Не знаю, чем они займутся в будущем. Есть ощущение, что они изучают варианты, но мне они не сказали, поскольку я не спрашивал.

Открыт ли «Хаас» к сотрудничеству? У меня нет ответа, потому что мы не обсуждали вопрос с [Хаасом]. Предложения нет, и пока я об этом даже не думал», – объяснил руководитель «Хааса».

«Альфа Ромео» должна стать титульным спонсором «Хааса» с 2024 года (RacingNews365)

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