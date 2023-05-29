Фредерик Вассер: «Феррари» извиняется перед Леклером. Без штрафа Гран-при Монако мог сложиться иначе»

Фредерик Вассер признал, что «Феррари» испортила Гран-при Монако Шарлю Леклеру.

Леклер квалифицировался третьим и был близок к поулу, однако получил штраф в виде потери трех позиций на старте за блокировку пилота « » . В заявлении стюардов подчеркивается, что Скудерия поздно предупредила .

«Вчера я слишком поздно получил информацию, что поставило нас в невыгодное положение сегодня. Конечно, это разочаровывает, особенно на домашнем этапе», – заявил в воскресенье пилот.

Руководитель команды извинился перед монегаском:

«Он уже пару лет остается разочарованным в Монако, и, конечно, вчера (в субботу) был тяжелый момент. Во-первых, ему не хватило десятой или вроде того до поула, двух сотых до первого ряда, а потом это решение.

Могу лишь извиниться от имени команды. Нужно понять, как можно прибавить, улучшить коммуникацию между пит-уолл и Шарлем в таких условиях – с обеих сторон.

Думаю, дело в обстоятельствах – все случилось в тоннеле и так далее. Но окей, постараемся не искать оправдания, ведь это худший способ добиться прогресса. Необходимо просто исправить ошибки.

В тоннеле Шарль не мог видеть Норриса в зеркалах. Кроме того, там не вполне четкая траектория. Но, очевидно, мы допустили ошибку и поплатились за это. Полагаю, гонка могла сложиться совсем иначе при старте с третьего места. Нужно сделать выводы.

Необходимо тщательно изучить ситуацию завтра. Я не хотел делать это вчера, ведь команда была сосредоточена на гонке, но завтра мы все рассмотрим».

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