Фредерик Вассер: «Феррари» извиняется перед Леклером. Без штрафа Гран-при Монако мог сложиться иначе»
Фредерик Вассер признал, что «Феррари» испортила Гран-при Монако Шарлю Леклеру.
Леклер квалифицировался третьим и был близок к поулу, однако получил штраф в виде потери трех позиций на старте за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса. В заявлении стюардов подчеркивается, что Скудерия поздно предупредила Шарля.
«Вчера я слишком поздно получил информацию, что поставило нас в невыгодное положение сегодня. Конечно, это разочаровывает, особенно на домашнем этапе», – заявил в воскресенье пилот.
Руководитель команды извинился перед монегаском:
«Он уже пару лет остается разочарованным в Монако, и, конечно, вчера (в субботу) был тяжелый момент. Во-первых, ему не хватило десятой или вроде того до поула, двух сотых до первого ряда, а потом это решение.
Могу лишь извиниться от имени команды. Нужно понять, как можно прибавить, улучшить коммуникацию между пит-уолл и Шарлем в таких условиях – с обеих сторон.
Думаю, дело в обстоятельствах – все случилось в тоннеле и так далее. Но окей, постараемся не искать оправдания, ведь это худший способ добиться прогресса. Необходимо просто исправить ошибки.
В тоннеле Шарль не мог видеть Норриса в зеркалах. Кроме того, там не вполне четкая траектория. Но, очевидно, мы допустили ошибку и поплатились за это. Полагаю, гонка могла сложиться совсем иначе при старте с третьего места. Нужно сделать выводы.
Необходимо тщательно изучить ситуацию завтра. Я не хотел делать это вчера, ведь команда была сосредоточена на гонке, но завтра мы все рассмотрим».
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