Фернандо Алонсо: «Ферстаппен выиграл не из-за нашей стратегии, а просто потому что был быстрее»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги , объяснив решение команды стартовать на шинах «хард».

По словам Алонсо, шансы на победу у команды появились бы только в случае выбора альтернативной стратегии в сравнении с .

«Честно говоря, мне кажется, у нас не было шансов на победу. Думаю, мы действовали достаточно смело в плане стратегии – обычно, стартуя с первого ряда, ты не выбираешь шины «хард», стараясь выбрать альтернативную стратегию относительно лидера.

Это показывает настрой команды, преданность делу, и как агрессивно все в « » были настроены и как стремились победить.

Мы знали, что стратегия может оказаться проигрышной. Что из-за такого решения мы вообще можем откатиться на 5-6 место и потерять подиум. Однако этим утром мы с командой все обсудили и решили, что в этом году у нас уже есть парочка подиумов, и что сегодня мы пойдем за победой – все или ничего.

Думаю, наша стратегия была хороша. Но в итоге шины «медиум», к нашему удивлению, работали намного стабильнее, чем мы того ожидали. Мы надеялись, что шины «медиум» будут больше подвержены грануляции, будут сильнее изнашиваться, а Макс сумел проехать на комплекте «медиума» 50 кругов, причем в потрясающем темпе.

Именно по этой причине он сегодня выиграл гонку: не из-за нашей стратегии, а потому что просто был быстрее нас», – рассказал Алонсо.

Алонсо упустил лучший шанс победить впервые за 10 лет: не поверил в дождь, выбрал слики – и остался вторым