Фернандо Алонсо: «Ферстаппен выиграл не из-за нашей стратегии, а просто потому что был быстрее»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Монако, объяснив решение команды стартовать на шинах «хард».

По словам Алонсо, шансы на победу у команды появились бы только в случае выбора альтернативной стратегии в сравнении с Максом Ферстаппеном.

«Честно говоря, мне кажется, у нас не было шансов на победу. Думаю, мы действовали достаточно смело в плане стратегии – обычно, стартуя с первого ряда, ты не выбираешь шины «хард», стараясь выбрать альтернативную стратегию относительно лидера.

Это показывает настрой команды, преданность делу, и как агрессивно все в «Астон Мартин» были настроены и как стремились победить.

Мы знали, что стратегия может оказаться проигрышной. Что из-за такого решения мы вообще можем откатиться на 5-6 место и потерять подиум. Однако этим утром мы с командой все обсудили и решили, что в этом году у нас уже есть парочка подиумов, и что сегодня мы пойдем за победой – все или ничего.

Думаю, наша стратегия была хороша. Но в итоге шины «медиум», к нашему удивлению, работали намного стабильнее, чем мы того ожидали. Мы надеялись, что шины «медиум» будут больше подвержены грануляции, будут сильнее изнашиваться, а Макс сумел проехать на комплекте «медиума» 50 кругов, причем в потрясающем темпе.

Именно по этой причине он сегодня выиграл гонку: не из-за нашей стратегии, а потому что просто был быстрее нас», – рассказал Алонсо.

Алонсо упустил лучший шанс победить впервые за 10 лет: не поверил в дождь, выбрал слики – и остался вторым

4 комментария

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M9
Мне кажется, в астоне понимали что единственный шанс выиграть гонку, это если переход на медиум сработает и то что вряд ли они опустятся ниже второго места, если все пойдет не по плану)
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mexicantushkan
Конечно проще делать вид что 2-е место - это максимум, чем признать, что из-за бессмысленного пит-стопа упустили возможно единственный шанс на победу.
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mexicantushkan
Ответ M9
Мне кажется, в астоне понимали что единственный шанс выиграть гонку, это если переход на медиум сработает и то что вряд ли они опустятся ниже второго места, если все пойдет не по плану)
а что можно было выиграть, перейдя на медиум?
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