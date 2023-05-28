Джордж Расселл о борьбе с Леклером: «Я точно не собирался рисковать гонкой Хэмилтона в таких условиях»

Теги Гран-при Монако Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Монако, поделившись подробностями о борьбе в конце заезда.

Расселл, получивший 5-секундный штраф, в какой-то момент просил команду о возможности обогнать Льюиса Хэмилтона и попробовать пройти Эстебана Окона. Но в итоге данной стратегией было решено не пользоваться.

«В инциденте с вылетом я определенно повредил машину. Я даже не был уверен, что смогу продолжать гонку. Но проблема, такое ощущение, решилась сама собой просто по ходу заезда.

Думаю, что в задней части машины погнулась пара деталей. Я очень некомфортно чувствовал себя в болиде, но при этом в тот момент мы были быстрее всех на трассе. Так что я плохо понимал, что вообще происходит.

Окон и Льюис меня сдерживали, а сзади догонял Леклер. При этом я точно не собирался рисковать гонкой Льюиса в таких условиях. Но с учетом моего 5-секундного штрафа Льюис мог бы послужить отличным буфером от Шарля, если бы он нас догнал.

Но в итоге это не потребовалось и я сказал команде по радио, что ни на что не претендуют и не будут давить – и затем, когда мы поняли, что Шарль нас не догонит, я просто постарался довезти машину до финиша», – рассказал Расселл.

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1 комментарий

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grag68
В барсе, эти детали сразу надо согнуть)))
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