Джордж Расселл: «Я очень разочарован – если бы не ошибка, я бы точно был третьим»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Монако, отметив, что лишился подиума из-за собственной ошибки.

«Сегодня мы определенно могли бы достать до третьего места. Я только узнал, что мою ошибку так и не показали в трансляции – я с комфортным преимуществом находился впереди Льюиса и Окона, потому что не менял слики.

Я перешел с «харда» сразу на промежуточные шины и вернулся на трассу пятым, прямо позади двух «Феррари», которые еще были на сликах, так что фактически я был третьим.

Там была зона двойных желтых флагов, поэтому я сбросил скорость, а потом я, нажав на тормоза, просто заблокировал колеса и уехал прямо туда, где уже были желтые флаги. Для меня это станет уроком – иногда, когда ты не полностью сосредоточен, с тобой могут случиться вот такие вещи. Я очень разочарован – если бы не эта ошибка, я бы точно был третьим», – рассказал Расселл.

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