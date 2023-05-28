Джордж Расселл: «Я очень разочарован – если бы не ошибка, я бы точно был третьим»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Монако, отметив, что лишился подиума из-за собственной ошибки.
«Сегодня мы определенно могли бы достать до третьего места. Я только узнал, что мою ошибку так и не показали в трансляции – я с комфортным преимуществом находился впереди Льюиса и Окона, потому что не менял слики.
Я перешел с «харда» сразу на промежуточные шины и вернулся на трассу пятым, прямо позади двух «Феррари», которые еще были на сликах, так что фактически я был третьим.
Там была зона двойных желтых флагов, поэтому я сбросил скорость, а потом я, нажав на тормоза, просто заблокировал колеса и уехал прямо туда, где уже были желтые флаги. Для меня это станет уроком – иногда, когда ты не полностью сосредоточен, с тобой могут случиться вот такие вещи. Я очень разочарован – если бы не эта ошибка, я бы точно был третьим», – рассказал Расселл.
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всегда то жёлтый флаг, то машина безопасности, то ещё что-то...