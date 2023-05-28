Макс Ферстаппен: «Я коснулся стен несколько раз – было супертяжело пилотировать. Но это Монако»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о трудностях, через которые ему пришлось пройти на Гран-при Монако.

Голландец выиграл гонку – это его 39-я победа в карьере.

«Это был довольно тяжелый заезд, потому что мы были на «медиуме», а Фернандо [Алонсо] – на «харде». Мы не хотели оставаться на этом комплекте так долго, но нам пришлось из-за надвигавшегося дождя.

Шины изнашивались, а затем темп слегка улучшился – но пилотировать все равно было сложно. Потом пошел дождь, и нам пришлось перейти на промежуточный комплект.

Было невероятно скользко. Когда ты так оторвался, будучи лидером, то не хочешь слишком сильно атаковать, но ты также не хочешь терять много времени – так что довольно сложно действовать в такой ситуации. Я коснулся стен несколько раз – было супертяжело пилотировать. Но это Монако.

Очень приятно здесь выиграть, и особо здорово победить так, как мы сегодня: оставаясь спокойными даже при переменчивой погоде и прочих трудностях», – сказал Ферстаппен.

«Ред Булл» выиграл 16 из 17 последних гонок, Ферстаппен одержал 39-ю победу в «Ф-1»

6 комментариев

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alex1382
Ответ Alex Sin
А, что не так? Кому сегодня было легко пилотировать в переменных погодных условиях?
да ему лишь бы сморозить какой нибудь бред
+4
0
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Alex Sin
Ответ TravenS
Супертяжело ему было пилотировать 😂
А, что не так? Кому сегодня было легко пилотировать в переменных погодных условиях?
+6
-3
+3
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Mortimer1
Ответ grag68
В чем и превзошел он Хэмилтона, так это в плане нытья))
Хэм застолбил это место за собой на годы вперёд.
Очень показательна была вчера квала, когда Хэм не хотел ехать последнюю попытку в q2. И инженер его уговаривал)
+4
-1
+3
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alex1382
Ответ grag68
В чем и превзошел он Хэмилтона, так это в плане нытья))
Люську в этом никто не превзойдёт
+7
-6
+1
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