Карлос Сайнс: «У нас есть все шансы на подиум, если хорошо проведем гонку»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что остался недоволен своим выступлением.

«Борьба была плотной, квалификация получилась довольно напряженной. Честно говоря, темп у машины был неплохим, но немного нестабильным. На одних комплектах шин сцепление с трассой было отличным. На других по какой-то причине мне было намного труднее, однако когда это было необходимо сцепление с трассой и уверенность в машины были на месте.

Я сильно проехал первую попытку в третьем сегменте квалификации. Во второй же попытке мы, к сожалению, выехали на трассу слишком рано – в результате на быстром круге мне пришлось обгонять сразу три машины соперников, что довольно сильно меня отвлекло. Так что мы явно были способны на большее. Как бы то ни было, мы все проанализируем и поймем, за счет чего могли бы сработать лучше, потому что сейчас на быстром круге мы оказались в серьезном трафике.

Думаю, что с учетом нашего темпа по ходу уик-энда попадание в топ-3 сегодня было вполне возможным. Я всегда был уверен в себе, даже после небольшого контакта с заграждением вчера, сегодня я вернулся в оптимальное состояние.

Я думаю, у нас есть все шансы попасть на подиум, если мы хорошо проведем гонку. Хотя в то же время не стоит забывать о том, что гонка будет длинной, и что в субботу мы не смогли отработать на максимуме, и что завтра, учитывая не самую выгодную стартовую позицию, мы за это поплатимся. Так что недоволен сегодняшним днем. Мы должны были бы стартовать выше, чище проехав свой круг, ну или в более чистом воздухе, не с таким количеством отвлекающих факторов в трафике», – рассказал Сайнс.

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