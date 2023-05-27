Шарль Леклер о том, исполнит ли танец дождя: «Я не настолько отчаялся»

Шарль Леклер рассказал, на что не готов пойти ради дождя на Гран-при Монако.

Гонщик «Феррари» стал третьим в квалификации, но не считает, что мог завоевать поул, до которого не хватило одной десятой секунды.

«Даже если посмотреть на круг в третьем сегменте, он был очень хорошим. Не думаю, что можно было выжать больше.

Как сказал Фернандо [ ], это не та трасса, где можно обгонять. Даже если бы получилось, думаю, мы отстаем по гоночному темпу. Но посмотрим.

Я не видел последний прогноз, но, когда смотрел, обещали дождь. В таком случае в расклад сил вмешается удача. Надеюсь, мы будем принимать верные решения и отыграем позиции», – сказал монегаск.

Леклер ответил на вопрос, исполнит ли танец дождя:

«Нет, нет, нет. Я не настолько отчаялся. В Монако приятно и на сухой трассе. В последние годы дождь не особо играл мне на пользу. Если мы останемся на подиуме без дождя, уик-энд можно будет посчитать хорошим, учитывая трудности».

Шарль поделился мыслями до того, как стало известно о штрафе: пилот потеряет три позиции на решетке за блокировку пилота « » и стартует шестым.

Леклер потеряет 3 позиции на старте Гран-при Монако за блокировку Норриса – «Феррари» поздно предупредила пилота

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