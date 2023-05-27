Льюис Хэмилтон: «В последний раз получал такое удовольствие от трассы Гран-при Монако в 2008-м»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Формула-3 Авто

Льюис Хэмилтон доволен обновленным «Мерседесом», несмотря на трудности.

Семикратный чемпион «Формулы-1» был на грани вылета из первого и второго сегментов квалификации к Гран-при Монако, но в итоге попал в десятку сильнейших и показал шестое время. Гонщик «Мерседеса» признался, что пошел на риск, настраивая машину.

«В последний раз я получал такое удовольствие от этой трассы в 2007-м, 2008-м и когда гонялся в «Формуле-3». В целом все очень понравилось.

Мы вносили очень хорошие изменения. Каждый раз, когда что-то меняешь, это как бросок кости – 50 на 50, сработает или нет. Первая и вторая практики прошли здорово, а перед третьей мы внесли изменение, которое по ощущением оказалось не столь хорошим – я стал быстрее в среднем секторе, но медленнее в первом и последнем.

У меня возникали большие проблемы с тем, чтобы «включить» шины. Мы знаем, почему, и я принял такое решение вопреки мнению всех остальной команды – я пытался за что-то побороться, и это лишь осложнило жизнь, пожалуй.

Но в конце получилось проехать очень хороший круг, и, думаю, я ехал так быстро, как позволяет наша машина. Может, в идеальном мире там была еще одна десятая. Я благодарен за то, что избежал стен.

Безусловно, есть ощущение, что мы движемся в верном направлении. Вряд ли мы получим полное представление о новых понтонах до Барселоны – там мы должны увидеть машину более живой», – сообщил Льюис.

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5 комментариев

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Lestyv
Не, ну правда, крутая квала была. С учетом, что это Монако, вряд ли завтрашняя гонка ее превзойдет
+3
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Luca di Montezemolo
То ещё изменение, все 3 практики впереди Рассела на голову, а потом мог закончить в ку1 или ку2, не понятно как остался впереди не меняя шин и закончив намного раньше остальных.
+3
-3
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Paninaro
В 2007-2008 были красивые машины, не бегемоты перетяжелённые.
+1
-1
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