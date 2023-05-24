Шарль Леклер о шансах выиграть Гран-при Монако: «Мне кажется, сейчас «Ред Булл» намного быстрее нас на трассах всех типов»

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о шансах выиграть домашний для него Гран-при Монако.

Леклер уверен, что у «Феррари» может появиться небольшой шанс только в случае успеха в квалификации.

«Последние два года мы были здесь на поуле, но вот в воскресенье мне, к сожалению, не удавалось довести дело до конца. При этом сейчас мы уже не находимся в той же ситуации, что и последние два года. Наша машина стала менее конкурентоспособной.

Посмотрим, как все сложится. Я, как и всегда, выложусь на максимуме. Но, честно говоря, мне кажется, что сейчас «Ред Булл» намного сильнее нас на трассах всех типов. И даже если мы все сделаем идеально на такой трассе, как в Монако, у гонщика в любом случае будут средства для того, чтобы изменить ситуацию.

Я надеюсь, что в этот уик-энд буду в хорошей форме и смогу обеспечить разницу в субботу. Потому что в воскресенье, честно говоря, нет никаких сомнений в том, что «Ред Булл» будет быстрее «Феррари». Хотя обгонять в Монако и правда очень трудно, так что если мы хорошо выступим в квалификации, в воскресенье у нас будут все шансы», – рассказал Леклер.

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2 комментария

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Самая быстрая булочка в мире
Что за глупые вопросы задают Леклеру, не знают в какой команде он что-ли?
Фуры в прошлом году умудрились слить первый ряд на более быстрой машине, в этом году шансов нет, только если РБ, АМ и Мерс залажают
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