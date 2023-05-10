Гельмут Марко: «Мы всегда были уверены в Ферстаппене, но не предполагали, что он будет доминировать в «Ф-1» в таком возрасте»

Советник «Ред Булл» отмети то, что подход команды к работе и продвижению гонщиков продолжает давать результат.

Как вспоминает Марко, решение посадить за руль болида «Торо Россо» и дать ему провести полноценный сезон в 17 лет многими воспринималось неоднозначно:

«Когда мы решились привести Ферстаппена в команду, мы всегда были уверены в том, что он будет выигрывать гонки. Но мы не предполагали, что он будет вот так доминировать в «Формуле-1» в столь юном возрасте.

С другой стороны, в свое время мы не ждали ничего подобного и от Себастьяна Феттеля. Это лишь показывает, что вам нужно идти путем инноваций и действовать достаточно смело.

Теперь на счету команды 97 побед в Гран-при. Еще три победы, и будет сотня. Жаль, что наш босс (Дитрих Матешиц) не сможет увидеть это собственными глазами».

Марко также поделился мнением о шансах конкурентов догнать « » за счет технических обновлений болида. Так, на этапе в Имоле «Феррари» и «Мерседес» планируют привезти крупные новинки:

«Но мы тоже не стоим на месте. Но посмотрим, что за обновления привезет «Мерседес». Пока, к счастью, в гонках никто не способен держаться с нами в одном темпе».

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