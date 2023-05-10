Гельмут Марко: «Мы всегда были уверены в Ферстаппене, но не предполагали, что он будет доминировать в «Ф-1» в таком возрасте»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отмети то, что подход команды к работе и продвижению гонщиков продолжает давать результат.
Как вспоминает Марко, решение посадить Ферстаппена за руль болида «Торо Россо» и дать ему провести полноценный сезон в 17 лет многими воспринималось неоднозначно:
«Когда мы решились привести Ферстаппена в команду, мы всегда были уверены в том, что он будет выигрывать гонки. Но мы не предполагали, что он будет вот так доминировать в «Формуле-1» в столь юном возрасте.
С другой стороны, в свое время мы не ждали ничего подобного и от Себастьяна Феттеля. Это лишь показывает, что вам нужно идти путем инноваций и действовать достаточно смело.
Теперь на счету команды 97 побед в Гран-при. Еще три победы, и будет сотня. Жаль, что наш босс (Дитрих Матешиц) не сможет увидеть это собственными глазами».
Марко также поделился мнением о шансах конкурентов догнать «Ред Булл» за счет технических обновлений болида. Так, на этапе в Имоле «Феррари» и «Мерседес» планируют привезти крупные новинки:
«Но мы тоже не стоим на месте. Но посмотрим, что за обновления привезет «Мерседес». Пока, к счастью, в гонках никто не способен держаться с нами в одном темпе».
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Да чего уж там, почитал немного твои комменты, так у тебя у самого про Ферстаппена колкостей больше, не хочешь про себя написать что-нибудь?