Эндрю Шовлин о дубле «Мерседеса» в первой практике: «Результат обнадеживает, но не стоит забывать о перспективе»

Теги Формула-1 Мерседес Эндрю Шовлин Гран-при Майами Авто

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал результаты первой практики перед Гран-при Майами.

Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону удалось показать два лучших времени и опередить соперников.

«Безусловно, одной из причин такого результата стало то, что наши машины ехали по трассе последними, на свежих шинах – и оба проехали свои круги чисто.

Однако в этом году у нас были гонки, в которых мы вообще не могли приблизиться к лучшим временам прохождения круга – что бы мы ни делали, какими бы ни были обстоятельства. Так что да, такой результат обнадеживает, но не стоит забывать о перспективе», – рассказал Шовлин.

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