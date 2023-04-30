Нико Хюлькенберг о причинах старта с пит-лейн: «Хотели попробовать один вариант настроек, но в реальности все оказалось не так хорошо, как на симуляторе»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Азербайджана.

Хюлькенберг начал гонку с пит-лейн после того, как команда нарушила правило закрытого парка и поменяла настройки на его болиде перед гонкой.

Хюлькенберг долгое время ехал в районе 9-10 места, претендуя на очки, но в итоге начал терять позиции из-за износа шин, а потом был вынужден совершить обязательный пит-стоп.

«Для меня гонка получилась не слишком насыщенной. Я почти все время ехал позади «Альпин», а потом большую часть времени позади меня находился Ландо Норрис. Для меня это получился почти что спринт – я гнал на полную и должен был держаться в зоне DRS позади Эстебана Окона.

По ощущениям машина работала лучше, чем в субботу, хоть в итоге мы и не заработали очков. Но нам пришлось нажать на кнопку перезагрузки. Мы приехали сюда с совсем другими базовыми настройками.

Мы хотели кое-что попробовать. Это вариант отлично показал себя на симуляторе, но вот в реальности, к сожалению, все оказалось не так хорошо. Мы выяснили это на собственном горьком опыте в спринте, так что в результате нам пришлось, что называется, пользоваться аварийным выходом, возвращать старые настройки (нарушая правило закрытого парка) и стартовать с пит-лейн», – рассказал Хюлькенберг.

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