Фернандо Алонсо: «Сегодня у «Феррари» все хорошо сложилось. Но в Майами все будет по-другому»

Пилот « » полагает, что в гонке на Гран-при Азербайджана « » повезло с погодой и температурой трассы.

В Баку пилот Скудерии Шарль Леклер приехал третьим и добыл первый подиум для команды в сезоне-2023. Алонсо же завершил гонку четвертым и впервые не попал в топ-3 в этом году.

«Думаю, им [«Феррари»] повезло. У «харда» был меньший износ, чем ожидалось. Мы перешли на «хард», когда появилась машина безопасности, и тогда до конца гонки оставалось 38 кругов. Шины продержались довольно хорошо, затем в конце появились облака и температура трассы упала.

Мне кажется, во время первого отрезка на «медиуме» у «Феррари» был сильный износ. Так что в обычной гонке при теплой погоде у них будет больше проблем. Сегодня e них все хорошо сложилось. Но в Майами все будет по-другому.

Для нас же это был тяжелый уик-энд с проблемами с DRS и настройками. Мы не были так уж быстры в какой-либо сессии, но все же оказались в одной секунде от подиума. У «Феррари» получились идеальные выходные», – считает Алонсо.

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й