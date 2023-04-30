Серхио Перес: «У меня дома трое детей и я бы не стал вот так путешествовать по миру, если бы не верил, что могу стать чемпионом «Ф-1»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своих шансах на чемпионский титул после победы на Гран-при Азербайджана.

На данный момент Перес занимает второе место в чемпионате, отставая от Макса Ферстаппена на 6 очков.

«На этой трассе тебе требуется уверенность в себе – тут много поворотов, и как вы сами могли видеть, во время Гран-при многие пилоты цепляли стены. Так что все дело в уверенности, нужно круг за кругом продолжать делать свое дело и быть уверенным в себе и своей машине.

У меня дома трое детей и я бы не стал вот так путешествовать по миру, если бы не верил, что могу стать чемпионом «Формулы-1». И я над этим работаю. Можно много говорить о том, что происходит вне кокпита, но главное – добиться результата на трассе.

Мне кажется, что с учетом все проблем, возникших в квалификации в Австралии, сейчас мы должны были лидировать в чемпионате. Определенно, у нас есть все основания верить в том, что в этом году мы можем очень хорошо выступить», – рассказал Перес.

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14 комментариев

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Grigpar
Ответ Мадина Уйгурова
когда он говорит "мы" он что имеет ввиду? свою часть гаража?
В общем-то да. Известный элемент интервью в F1.
+6
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+6
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Как и писал до этого, Перес будет цепляться за каждое очко. Болиды одинаково хорошо подходят обоим пилотам, для Макса это точно не будет лёгкой прогулкой к чемпионству
Серьёзно?
где Макс и где Перес,а во вторых если даже хорнер даст им равные возможности там есть одноглазый дед который полностью во всём будет на стороне Макса.
+4
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+4
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WINWOLF
Пока у РБ нет конкурентов, команда может позволить пилотам играть в кошки-мышки... ну, до поры до времени) А потом Тапок свое заберёт, как обычно. Но Перцу второе место потерять будет ну ооочень сложно)
+1
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Конечно Макс немного быстрее Серхио, но если он также будет давать результат намеренно его точно не задвинут, все таки и Перес достаточно много сторонников имеет в команде
Веббер тоже имел но решающий голос там у Марко,и кого Марко видит первым номером тот и будет первым номером.
даже когда Марк лидировал в чемпионате всё равно РБ работали на золотого мальчика просто сливая Веббера здесь тоже самое.
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Рнпрл Аари
Как и писал до этого, Перес будет цепляться за каждое очко. Болиды одинаково хорошо подходят обоим пилотам, для Макса это точно не будет лёгкой прогулкой к чемпионству
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& Drew
"Плох тот солдат что не мечтает стать генералом". В отсутствии конкуренции в чемпионате у ФИА нет вариантов кроме него, так что соперничество будет но... Макс должен взять три титула подряд, а потом со спокойной совестью послать всех подальше или перейти в ... Так что вряд ли Чеко сможет помешать его планам да и руководство РБ явно не на его стороне.
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NastyNay
Нужно на пару-тройку больше сходов Макса по сезону. Мб тогда шансы и будут. В чистой борьбе нет
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Александр Деев
Кажется Перес единственный человек в мире кто верит в свой титул.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
Серьёзно? где Макс и где Перес,а во вторых если даже хорнер даст им равные возможности там есть одноглазый дед который полностью во всём будет на стороне Макса.
Конечно Макс немного быстрее Серхио, но если он также будет давать результат намеренно его точно не задвинут, все таки и Перес достаточно много сторонников имеет в команде
+2
-2
0
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
Веббер тоже имел но решающий голос там у Марко,и кого Марко видит первым номером тот и будет первым номером. даже когда Марк лидировал в чемпионате всё равно РБ работали на золотого мальчика просто сливая Веббера здесь тоже самое.
Сомневаюсь, ну посмотрим
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Рнпрл Аари
Ответ Тима Тимощенко
перес красавчик конечно, особенно на городских трассах но в целом уровень много ниже, но интересно другое, кажется ферзь теряет концентрация и уже не может показать свой максимум, когда он улетает в закат ему не интересно и он иногда допускает ошибки, когда перес лучше максим нервничает и это заметно, вообщем хочется веселья)
Ну в этом сезоне Перес не даст расслабиться если в таком же духе продолжит, городских трасс достаточно много в календаре
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