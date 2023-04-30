Серхио Перес: «У меня дома трое детей и я бы не стал вот так путешествовать по миру, если бы не верил, что могу стать чемпионом «Ф-1»

Пилот « » поделился мнением о своих шансах на чемпионский титул после победы на Гран-при Азербайджана.

На данный момент Перес занимает второе место в чемпионате, отставая от Макса Ферстаппена на 6 очков.

«На этой трассе тебе требуется уверенность в себе – тут много поворотов, и как вы сами могли видеть, во время Гран-при многие пилоты цепляли стены. Так что все дело в уверенности, нужно круг за кругом продолжать делать свое дело и быть уверенным в себе и своей машине.

У меня дома трое детей и я бы не стал вот так путешествовать по миру, если бы не верил, что могу стать чемпионом «Формулы-1». И я над этим работаю. Можно много говорить о том, что происходит вне кокпита, но главное – добиться результата на трассе.

Мне кажется, что с учетом все проблем, возникших в квалификации в Австралии, сейчас мы должны были лидировать в чемпионате. Определенно, у нас есть все основания верить в том, что в этом году мы можем очень хорошо выступить», – рассказал Перес.

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