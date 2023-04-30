Серхио Перес: «Ферстаппен очень сильно давил, но нам удалось удержать ситуацию под контролем»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Азербайджана, на котором ему удалось одержать победу.

«Сегодня у нас все получилось. Нам удавалось держаться в зоне DRS позади Макса и оказывать на него давление.

Думаю, что на первом отрезке у нас ситуация с износом шин была лучше. Мне кажется, борьба была очень плотной, мы оба атаковали на максимуме, пару раз зацепили стены. Макс сегодня очень сильно на меня давил, но нам удалось удержать ситуацию под контролем», – рассказал Перес.

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3 комментария

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R0mari0
где все те, кто пишут в онлайне гонки про вторикеллу и отдаст позицию как пёс?
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Юра Чума
Чеко красавец вообще, все перед сезоном опять шарманку заводили, что он на всех трассах хуже в два раза, а вон оно как)))
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