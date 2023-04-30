Серхио Перес: «Ферстаппен очень сильно давил, но нам удалось удержать ситуацию под контролем»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Азербайджана, на котором ему удалось одержать победу.
«Сегодня у нас все получилось. Нам удавалось держаться в зоне DRS позади Макса и оказывать на него давление.
Думаю, что на первом отрезке у нас ситуация с износом шин была лучше. Мне кажется, борьба была очень плотной, мы оба атаковали на максимуме, пару раз зацепили стены. Макс сегодня очень сильно на меня давил, но нам удалось удержать ситуацию под контролем», – рассказал Перес.
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