Шарль Леклер: «Выложусь на максимуме, но мне кажется, что нам будет трудно удержать «Ред Булл» позади»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о новом формате уик-энда со спринтом, а также оценил шансы команды в предстоящей гонке в Баку.
«При таком формате гонщики находятся под сильным давлением. Но я бы не сказал, что мне что-то не нравится.
Я не хочу, чтобы этот формат использовался на постоянной основе в будущем, но проводить в таком формате 3-4 Гран-при в год было бы неплохо. Этот формат со спринтом в любом случае лучше прошлогоднего.
Как бы то ни было, самый главный день – сегодня. Вчерашний спринт в некоторой степени показал наши слабые места. Я выложусь на максимуме, мы постараемся кое-что изменить. Посмотрим. Но мне кажется, что сегодня нам будет очень трудно удержать «Ред Булл» позади», – рассказал Леклер.
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