Юки Цунода о штрафе «Альфа Таури»: «Мы поступили неправильно. Очевидно, там было повреждение»

Пилот «Альфа Таури» рассказал подробнее об аварии, из-за которой сошел в спринте .

«Меня толкнул в стену кто-то из пилотов. Был контакт с кем-то, и я потерял переднее крыло. Я не до конца понял, что переднее крыло было полностью повреждено. Когда я вошел в поворот, у меня не было сцепления спереди», – рассказал Цунода.

Когда Юки попросили назвать пилота, с которым у него случился контакт (это был его напарник Ник де ), японец ответил: «Я не могу здесь это сказать».

Также Цунода прокомментировал штраф в 5000 евро, который команда получила за выпуск болида в небезопасном состоянии.

«Мы поступили неправильно: просто поменяли резину и глянули, были ли повреждения. Оно было вне поле зрения, они же [механики] осмотрели машину только снаружи и не увидели проблемы. Так что, наверное, потому они и выпустили меня на трассу. Очевидно, там было повреждение.

Очень обидно, потому что, особенно после вчерашнего (Юки стал восьмым в квалификации к гонке – Sports.ru), эта трасса – большая возможность для нас [заработать очки]. Пока что у меня не было удачных спринтов. Но учитывая позицию, с которой я стартовал [16-я], я и не собирался бороться за очки. Для меня это была хорошая возможность понять, как работают шины, как они изнашиваются – и вот это уже большая потеря для меня».

«Альфа Таури» оштрафована на 5000 евро за выпуск болида на трассу в небезопасном состоянии