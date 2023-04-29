«Альфа Таури» оштрафована на 5000 евро за выпуск болида на трассу в небезопасном состоянии

Теги Альфа Таури Формула-1 Гран-при Азербайджана Юки Цунода Авто

Стюарды остались недовольны работой механиков «Альфа Таури» на спринте Гран-при Азербайджана.

В ходе заезда Юки Цунода повредил машину: у японца отвалилась шина и сломалось переднее крыло. По пути на пит-стоп Цунода сообщил команде, что, по его мнению, продолжать гонку не стоить. Механики поставили новые колесо и крыло и посчитали состояние болида удовлетворительным.

Тем не менее сразу же после возвращения на трассу у Юки сломалась задняя подвеска, так что ему пришлось ехать боком. Японца снова позвали в боксы, на этот раз для схода.

Судьи посчитали, что команда могла тщательнее изучить состояние машины перед выпуском на трассу – это же признал представитель «Альфа Таури». В результате команду оштрафовали на 5000 евро.

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